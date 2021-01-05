Tutukluların hak ihlallerini anlattığı mektubu cezaevi yönetimi sansürlendi









Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden BirGün gazetesine mektup gönderen tutuklu ve hükümlülerin hazırladıkları hak ihlalleri raporunun bir bölümünün üzeri mektup okuma komisyonu tarafından kapatıldı.





”KEYFİLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR”





Tutuklu ve hükümlüler mektubun geri kalanında ise yaşadıkları hak ihlallerini şöyle anlattı: ”Adalet Bakanlığı, temizlik malzemelerinin ücretsiz olarak verildiğini söylese de salgının başından beri sadece 1 bardak çamaşır suyu ve sıvı deterjan dağıtıldı. Sağlık önlemleri artırılması gerekirken revire çıkma haftada bir güne düşürüldü.





Yönetim ‘mahkemelerce yasaklanmamış olan’ kitapları vermiyor. Defalarca ‘Bir çaresini bulacağız’ denmesine rağmen keyfilik artarak devam ediyor. Kapalı ziyaret ise çeşitli şartlara bağlanarak uygulanmaz hale getirildi. Yaklaşık 5 aydır kendi paramızla dışarıdan alınacak ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Haftada 10 saat olması gereken sohbet hakkımız yalnızca 3 saat uygulanıyor.”







