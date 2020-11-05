Samanyolu Haber /Politika / Tutukluluğunun 4. yılında Demirtaş'tan mesaj... /05 Kasım 2020 00:15

Tutukluluğunun 4. yılında Demirtaş'tan mesaj...

4 yıldır cezaevinde bulunan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile aynı dönemde tutuklanan HDP'li siyasetçilerin mesajlar paylaştıkları belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile aynı dönemde tutuklanan HDP'li siyasetçiler cezaevinden mesajlar gönderdi. Bugün tutukluluğunun beşinci yılına giren Selahattin Demirtaş kısa bir açıklama yaptı ve ‘’Evlerimize baskın yapılarak bizi kaçırıp, hapse attırıp, rehin alanlar bugün tükenme noktasına geldiler. Tam bir çözülüş ve dağılış sürecindeler’’ dedi.

4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile aynı dönemde tutuklanan HDP'li siyasetçiler cezaevinden mesajlar gönderdi.

Bugün tutukluluğunun beşinci yılına giren Selahattin Demirtaş kısa bir açıklama yaptı ve ‘’Evlerimize baskın yapılarak bizi kaçırıp, hapse attırıp, rehin alanlar bugün tükenme noktasına geldiler. Tam bir çözülüş ve dağılış sürecindeler’’ dedi.

Demirtaş ''Ne demiştik; ‘Biz demir leblebiyiz, bizi çiğnedikçe dişleriniz dökülecek.’ Ve o gün bu gündür. Bunun için direniyoruz, başarıyoruz, kazanıyoruz'' diye sürdürdü.

Figen Yüksekdağ da mesajında HDP’nin umut ve direnci temsil ettiğini söyleyerek, partisine yönelik son operasyonları ''kirli ve hoyrat saldırılar'' olarak niteledi.

Yüksekdağ ''Ama elbette bizim hakikatimiz ne olursa olsun umudun ve direncin yolundan ayrılmamaktır. Bundan 4 yıl önce 4 Kasım günü bizleri yenebileceğini, yok edebileceğini sananlar yanıldılar, başaramadılar, yine başaramayacaklar'' dedi.

Tutuklu HDP'li siyasetçilerden eski HDPGrup Başkanvekili ve eski Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da 4 Kasım tutuklamalarının yıl dönümünde bunun halkın iradesine indirilmiş bir darbe olduğunu söylediler.
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