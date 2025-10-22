Samanyolu Haber /Gündem / Tutukluydu hastaneye kaldırıldı /22 Ekim 2025 16:50

Tutukluydu hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

SHABER3.COM

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Eylül’de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunlarının artışı sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.

Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutukluydu hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:15