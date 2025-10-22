Tutukluydu hastaneye kaldırıldı

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Eylül’de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunlarının artışı sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.



Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır. Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz.”