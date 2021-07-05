Tütün protestoları yayılıyor

Tütün üreticileri, Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda günlerdir yolu trafiğe kapatıyor. Tütün üreticilerinin 60. kilometresinde yolu barikatla kapatarak, trafik akışını durdurması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Protestoların sürdüğü Adıyaman ve Malatya’ya asker takviyesi yapıldı.







Bugün (5 Temmuz) yaklaşık 300-400 tütün üreticisinin katıldığı ve yolu traktörle kapattığı yol kapatma eyleminde sık sık, “Tütünüme dokunma” sloganı atıldı.





Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, tütün üreticilerin ipe geçirilen tütün yapraklarını boyunlarına geçirdiği eylemin başlamasıyla eylem yerine zırhlı araç eşliğinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.





Bölgeye sevkedilen askerler, yol kesme eylemlerinin gerçekleştiği alanlardan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi girişine zırhlı araçlar eşliğinde kontrol noktası kurdu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü ve Reşadiye mahallerinde de jandarma kontrol noktaları oluşturuldu. Burada seyahat halinde olan araçlar durdurularak yurttaşlar Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutuluyor. Kontrol noktaları 2 gündür yol kapatma eylemlerinin gerçekleştiği noktalarda yoğunlaşıyor.





Bir süredir eylemde olan tütün yetiştiricileri, müzakereler için cuma gününe kadar eylemlerine ara vermişti.