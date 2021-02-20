Tuvalette ayı saldırısına uğradı





Shannon Stevens adlı kadın yaşadığı korkuyu, "Tuvalete oturur oturmaz bir şey ısırdı, hemen zıpladım ve çığlık attım" sözleriyle anlattı.



Stevens, erkek kardeşi Erik ve kardeşinin arkadaşı ile birlikte Haines bölgesindeki yurt çadırlarında vakit geçirmek için 13 Şubat'ta yola çıkmışlardı. Yurt çadırı vahşi ortamda, tuvalet de çadıra 45 metre mesafedeydi.



Tuvalete giden kız kardeşinin çığlığıyla yardıma koşan Erik, kadının sincap ya da bir vizon tarafından ısırıldığını düşünmüş, ta ki tuvaletin kapağını açana kadar. "Kapağı kaldırdığımda ayının suratını gördüm, Delikten bana bakıyordu" diyen Eric kapağı kapatır kapatmaz var güçleriyle çadıra koştuklarını söyledi.



Yurt çadırında yaranın kanadığını ancak mühim olmadığını fark eden ayızedeler ertesi gün saldırganın kardaki izlerini fark etti.



Alaska Vahşi Yaşam otoritesinden biyolog Carl Koch'a göre hayvanın ayak izlerine göre kadına tuvalette saldıran bir Amerikan kara ayısıydı.



Yaranın ısırmadan çok pençe çizgine benzediğini söyleyen Koch, Shannon Stevens'ın tuvalette ayı saldırısına uğrayan tek kişi olabileceği kanısında.