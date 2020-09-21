Tüyler ürperten hastane raporu!

Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan Osman Şiban (50) ve Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları resmi raporlara da geçti.

17 Eylül’de normal servise alındıktan sonra dün taburcu edilen Osman Şiban’ın hastane epikriz raporuna ulaşıldı.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi.





"YÜKSEKTEN DÜŞME SONRASI HASTANEYE GETİRİLDİ"





Raporun şikâyet bölümünde “Yoğun Bakım” başlığında “yüksekten düşme” belirtilirken, devamında “Yüksekten düşme sorası Emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş.” denildi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı E.B. imzalı raporun hikâye bölümünde, “...hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde ekonsultasyon (teşhis konulmak) istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.





Rapor “Helikopterden atıldılar” iddiasını teyit etti.





ÖZEL HASTANE DE RAPOR VERMİŞTİ!

11 Eylül’de askerler tarafından özel bir hastaneye götürülen Şiban hakkında hazırlanan raporda, helikopterden atıldıklarına dair herhangi bir şikâyete yer verilmeden, genel durumu bölümüne “orta kötü” olarak kaydedilmişti.





Raporda, Şiban'ın her iki gözünde morluk, baş, boyun ve yüz bölgesinde travmaya bağlı şişlik olduğu belirlenirken, ayrıca Şiban'ın kanlı kustuğu aktarıldı.





Şiban, raporda yoğun bakım ihtiyacı olduğunun belirlenmesi üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

TURGUT’UN RAPORU: YÜKSEKTEN DÜŞME

Aynı operasyonda gözaltına alınan 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Turgut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





Turgut’a dair hazırlanan darp raporunda, askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe (solunum cihazına bağlı) hasta” notu yer aldı.

“Yüksekten düşme” bilgisinin, bilinçleri kapalı bir şekilde 2 kişiyi hastaneye getiren askerler tarafından verildiği ileri sürüldü.