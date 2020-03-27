Tüyler ürperten iddia!

Üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Eşref Uluç, babası Mustafa Uluç’un yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasına rağmen ‘hastanede yer olmadığı’ gerekçesiyle eve gönderildiğini söyledi.





Virüs bütün aileye yayıldı. Ailenin yaşadığı dokuz dairelik apartmanda hemen hemen herkeste Covid-19 semptomları olduğu belirtiliyor. Hastanede yer olmadığı için eve gönderilen Uluç, resmi kayıtlarda ise hastanede tedavi altında görünüyor!





KORONA TESTİ YAPILMADAN EVE GÖNDERİLDİ





Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi olan Eşref Uluç, babası, annesi ve büyükannesi ile birlikte İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde ikamet ediyor.





46 yaşındaki emekli babası Mustafa Uluç, 22 Mart Pazar gecesi rahatsızlandı. Eşref ve 43 yaşındaki annesi A.U. öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar sebebiyle Koronavirüs ihtimali olabileceğini düşünerek Mustafa Uluç’u Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürdü.





Hastanenin acil servisinde muayene edilen Uluç görevli doktorların semptomları yetersiz bulması sebebiyle Covid-19 testi yapılmaksızın eve gönderildi.







HASTA DAHA DA AĞIRLAŞTI





Ailesiyle birlikte eve dönen Uluç bir sonraki gece daha da ağırlaştı. Aile bu defa Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yolunu tuttu.





Eşref Uluç, Koronavirüs teşhisi konulduğu hâlde babasının eve gönderildiğini söyledi.





Tomografi çekildi, test yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Ancak bu defa da yetkililer aileye hastanede boş oda olmadığı için Uluç’un yatışını sağlayamayacaklarını, arzu ederlerse hastanede bekleyebileceklerini söyledi.





Doktorlar ayrıca, Uluç’un kendini evde karantina uygulaması yapabileceğini belirtti. Çaresiz kalan aile bir süre hastane koridorunda bekledi. Ancak saatler sonra eve dönmek zorunda kaldı.





MUSTAFA ULUÇ HASTANEDE GÖRÜLÜYOR!





Eşref Uluç, sabah olduğunda reçetedeki ilaçları temin etmek için eczaneye gittiğinde bir sürprizle daha karşılaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde babası Mustafa Uluç hastanede yataklı tedavi gördüğüne dair kayıt yer aldığını belirten Eşref Uluç, “Biz veterinerlik fakültesinde böyle bir ihmal ve hatayı kediye, köpeğe dahi yapmıyoruz.” dedi.