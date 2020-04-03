Tüyler ürperten iddia: Konya'da...

Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, katıldığı bir televizyon programında Koronavirüs'ün nasıl yayıldığına dair çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.







Ünal, umre dönüşü Konya’da karantinaya girmeyen bir kişinin Koronavirüs'ü 257 kişiye bulaştırdığını ve 5 kişinin de ölümüne sebep olduğunu iddia etti .





Karantinaya alınmayan kişinin yakınlarının ölümüne sebep olduğunu iddia eden Dr. Filiz Ünal, şöyle konuştu: “Konya’da sadece bir vak'anın virüsü 257 kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Aralarında babası, amcası ve ablasının da olduğu 5 yakınının ölümüne sebep oldu. Sadece umreden döndükten sonra karantina altına almadığımız bir kişi bu."





TEDAVİ KORANAVİRÜS, TEŞHİS BAŞKA!





Sağlık çalışanlarına test yapılmamasının büyük hata olduğunu belirten Dr. Filiz Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda büyük bir hata yapılıyor. Covid-19 şüpheli vak'alarda eğer test negatifse, bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Covid-19 geçmiyor."





Dr. Filiz Ünal





Sözcü'nün haberine göre Ünal, "Covid-19 testi pozitif olmayan vakaya Koronavirüs tedavisi veriliyor, fakat teşhisine Covid giremiyorsunuz. İşte o zaman o rakamlar bizim, yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor. O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor, halkımız adına kaygımız artıyor." dedi.