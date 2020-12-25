Samanyolu Haber /Gündem / Tüyler ürperten mektuplar TBMM'de /25 Aralık 2020 13:58

Tüyler ürperten mektuplar TBMM'de

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Cahit Özkan'ın "Türkiye'de çıplak arama yok." diyerek inkâr ettiği skandalda her gün yeni bir belge ortaya çıkıyor,

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SAMANYOLUHABER- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na gelen iki mektup cezaevlerindeki çıplak aramayı gözler önüne serdi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), çıplak arama skandalına imza atanların ortaya çıkarılması için komisyon kurulmasına dönük teklifi reddetmişti.  

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektup yazan A.A., buraya sürgün edildiğini belirterek, çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı. 

A.A., “Onur dışı, ahlâk dışı, insanlık dışı olan, insanlığa karşı suç niteliğinde sayılan çıplak arama ve normal aramalarda tacize varan aramalar yapılıyor. Bu durumları kabul etmeyenler darp ediliyor. Zorla elbiseleri çıkartılıyor. Süngerli denilen hücreye atılıp ayrıca darp ediliyor.” dedi.

"HAZIR OL" VAZİYETİNDE BEKLETİYORLAR

Kahramanmaraş’taki Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan F.K. ise gözlerini korkutmak için psikolojik baskı ve şiddet uygulandığını kaydederek, kendilerine çıplak arama yapıldığını dile getirdi. 

ANKA haber ajansının haberine göre F.K. ceza infaz kurumu memurlarının havalandırmaya gittikleri sırada kendilerini ayakta “Hazır ol” vaziyetinde beklettiğini ve bunu Adalet Bakanlığı’nın genelgesine dayandırdığını belirterek, kendilerini buna karşı çıktığını aktardı. 

F.K. “Sayımı oturarak vermek istiyoruz.” dediğinde müdürün infaz koruma memurlarına talimat verdiğini, bunun üzerine darp edildiğini belirtti. 

Koğuş ve hücrelere atıldıklarını dile getiren F.K., hasta arkadaşlarının müdüre genelgede sorduğu soru sonrasında yaşananları da şöyle anlattı: “Arkadaşımız ‘Müdür bey şu an içerisinde olduğumuz durum, kapısız, yataksız, sandalyesiz, hayata dair hiçbir şey olmayan genelgenin içinde var mı?’ diye sordu. Müdür ‘Evet var’ dedi.”

CHP MİLLETVEKİLLERİ ÇIPLAK ARAMA SKANDALI İÇİN ÖNERGE VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu ve komisyonun CHP’li üyeleri Servet Ünsal, İrfan Kaplan, Ali Haydar Hakverdi, Sevda Erdan Kılıç ve Mahmut Tanal cezaevlerindeki çıplak aramayla ilgili alt komisyon kurulması için önerge verdi. 

İnsan Haklarını İnceleme komisyonu Başkanlığı’na sunulan önerge şöyle:

“Son 18 yılda gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde tutuklu, hükümlü ve hüküm özlülerin maruz kaldığı insanlık onuruna yakışmayan çıplak arama uygulamasının git gide arttığı iddialarına yönelik sayısız şikâyet yapılmaktadır. 

Çıplak arama uygulamalarının AKP Hükümetleri döneminde ve akabinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile adeta rutin bir uygulamaya dönüştüğü yönünde artan iddialar mevcuttur… 

Çıplak arama vücut dokunulmazlığını ihlal etmekte olup, tüm insanlar bakımından adeta cinsel şiddete dönüşebilen bir uygulamadır.”



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