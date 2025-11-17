Tuz da kokarsa: Polis memuru 16,3 kg esrarla yakalandı

M.K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakkında tutuklama kararı verilen polis memur M.K. Batman Cezaevi’ne gönderildi. M.K., hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında da Valilik tarafından açığa alındı.





Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.K.’nın kullandığı araçta yapılan aramada 16,3 kg esrar bulundu. M.K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak Batman Cezaevi’ne gönderildi. Polis memurunun çalışma masasında yapılan aramada 318 bin 400 TL para bulundu.İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memur M.K. 10 Kasım’da mesai çıkışı eşi adına kiralanan kiralık araçla şehir dışına çıkarken Siirt Baykan’da uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada araçta 16,3 kg esrar bulundu.Yapılan incelemede M.K.’nın aynı büroda çalıştığı bir polis memuruna çalıştığı masanın altındaki çekmecenin gözünde emanet olduğu, bunu eşine teslim etmesine yönelik mesaj attığı tespit edildi.Savcılığın verdiği talimat kapsamında, büroda yapılan aramada çekmecede bir poşet içerisinde 19 deste halinde 318 bin 400 TL para bulunurken, başka bir suç unsuruna rastlanmadı.Ayrıca polis memuru M.K.’ya ait araca da inceleme yapılmak üzere el konuldu.