Samanyolu Haber /Gündem / Tuz da kokarsa: Polis memuru 16,3 kg esrarla yakalandı /17 Kasım 2025 20:07

Tuz da kokarsa: Polis memuru 16,3 kg esrarla yakalandı

Van'ın İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memur M.K. 10 Kasım'da mesai çıkışı eşi adına kiralanan kiralık araçla şehir dışına çıkarken Siirt Baykan'da uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada araçta 16,3 kg esrar bulundu.

SHABER3.COM

Van İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.K.’nın kullandığı araçta yapılan aramada 16,3 kg esrar bulundu. M.K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak Batman Cezaevi’ne gönderildi. Polis memurunun çalışma masasında yapılan aramada 318 bin 400 TL para bulundu.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memur M.K. 10 Kasım’da mesai çıkışı eşi adına kiralanan kiralık araçla şehir dışına çıkarken Siirt Baykan’da uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada araçta 16,3 kg esrar bulundu.

M.K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakkında tutuklama kararı verilen polis memur M.K. Batman Cezaevi’ne gönderildi. M.K., hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında da Valilik tarafından açığa alındı.

318 BİN 400 TL PARA BULUNDU

Yapılan incelemede M.K.’nın aynı büroda çalıştığı bir polis memuruna çalıştığı masanın altındaki çekmecenin gözünde emanet olduğu, bunu eşine teslim etmesine yönelik mesaj attığı tespit edildi.

Savcılığın verdiği talimat kapsamında, büroda yapılan aramada çekmecede bir poşet içerisinde 19 deste halinde 318 bin 400 TL para bulunurken, başka bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ayrıca polis memuru M.K.’ya ait araca da inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tuz da kokarsa: Polis memuru 16,3 kg esrarla yakalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:56