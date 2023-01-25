Samanyolu Haber /Teknoloji / Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı Antarktika kıtasından ayrıldı /25 Ocak 2023 10:38

Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı Antarktika kıtasından ayrıldı

Antarktika'da, 150 metre kalınlığında ve yaklaşık Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu.

SHABER3.COM

Dev buz kütlesinin Brunt Buz Sahanlığından ayrılışı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Araştırmacılar, kopmanın pazar günü yaşandığını belirtti.

Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.

Kopan buz parçasının yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi.

Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar.

Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı Antarktika kıtasından... Sonraki Haber >>

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Ahmet Kurucan anlattı: Üç Aylar'dan nasıl istifade edebiliz?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Deccalı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:21