Tuzla'da göçük faciası: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 gözaltı

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından göçük altındaki 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.





İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle 2 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir. Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.





İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi.Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi.2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Tuzla'da villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı esnada 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yapılan incelemelerde villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ila 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır” denildi.Açıklamada, yaşanan kazada E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri ile S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörlerin gözaltına alındığı, müteahhit M.Z.V.'yi Muğla'da yakalama çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. Gözaltına alınan 4 kişinin “iş kazası” suçundan adli makamlara sevk edileceği belirtildi.