Samanyolu Haber /Gündem / Tuzla'da polise silahlı saldırı! Saldırgan suç makinesi çıktı /03 Ekim 2024 21:07

Tuzla'da polise silahlı saldırı! Saldırgan suç makinesi çıktı

Hakkında arama kararı bulunan zanlının İstanbul Tuzla'daki evine işlem yapmak üzere giden ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı. Özel Harekat polislerinin devreye girmesiyle silahlı saldırgan ölü ele geçirildi. Saldırganın 'kasten öldürme' de dahil 10 farklı suçtan aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

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Polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tuzla Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hayatını kaybeden ve E.E. olduğu tespit edilen saldırganın “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

 Polis ekiplerinin adresteki incelemeleri sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"03.10.2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamet adresine yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyon sırasında, ikamet içerisinden silah ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralı polis memuru tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmış, hayati tehlikesi devam etmektedir.

Özel Hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Ele geçirilen şahıslardan, Ç.G. isimli şahsın “6136 SKM” suçundan aranması olduğu, F.İ. isimli şahsın ise “Dolandırıcılık” suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir.

İkamette yapılan aralamalarda ise; 1 adet Utaş Marka otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat devam etmektedir.
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