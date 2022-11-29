Samanyolu Haber /Gündem / Tuzu azaltmak kalp rahatsızlıklarını engelliyor /29 Kasım 2022 16:27

Tuzu azaltmak kalp rahatsızlıklarını engelliyor

Yapılan bir araştırma, yiyeceklere daha az tuz eklemenin kalp hastalığı riskini azalttığını buldu

SHABER3.COM

ABD’deki Tulane Üniversitesi’nden araştırmacılar, tuz eklemeyi bırakmanın kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve felç riskini beşte bir oranında azaltabileceğini öne sürüyor.

Çok fazla tuz tüketmek risklidir çünkü kanda su tutulmasına yol açarak damarlarınıza baskı uygular. Bu, kan basıncınızı yükseltir ve buna bağlı olarak kalp krizi veya felç riskini artırır.

176.570 KİŞİ İZLENDİ
Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, neredeyse on yıl boyunca 30 ila 70 yaşları arasındaki yaklaşık 176.570 kişiyi izledi.

Katılımcıların akşam yemeklerine ne kadar tuz ekledikleriyle ilgili anket yanıtlarını içeren çalışmanın başlangıcında, katılımcıların hiçbiri kalp rahatsızlıklarından muzdarip değildi.

Sonuçlar, 10 yıl sonra, inmeler de dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 vakanın oluştuğunu gösterdi.

Yiyeceklerine daha az tuz ekleyen katılımcıların kalp komplikasyonlarından muzdarip olma ihtimali daha düşük çıkarken “hiç/nadiren” ekleyenlerin, “her zaman” eklediğini bildirenlere kıyasla kardiyovasküler bir sorun yaşama olasılığı yüzde 23 daha azdı.

Yalnızca “bazen” ve “genellikle” tuz ekleyenler de sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 olmak üzere daha düşük risk altında çıktı. Sonuçlar Journal of the American College of Cardiology’de yayınlandı.

 
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