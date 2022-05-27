TV kanallarına 'Erdoğan kaçacak' şoku: RTÜK'ün gerekçesi pes dedirtti

RTÜK’ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, salı akşamı paylaştığı, TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika’ya para aktarılması ile ilgili videoyu “eş zamanlı" yayımlayan” KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV ile ilgili dosya hazırladığı öğrenildi.







Cumhuriyet'in haberine göre TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın şikayeti üzerine hazırlandığı öğrenilen dosyalarda, kanalların; “Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesine aykırı hareket ettiği ileri sürüldü. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve ‘yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV’lere para cezası verilmesi isteniyor” değerlendirmesini yaptı. Kararın, pazartesi günü yapılacak Üst Kurul toplantısında verileceği bildirildi.





“ŞİKAYETÇİ TÜRGEV VE ENSAR”

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında, RTÜK’ün ceza hazırlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:





CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD’ye para aktarılmasıyla ilgili videoyu eşzamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV hakkında RTÜK ceza raporu hazırlattı. Dosyalar Pazartesi günü Üst Kurulda görüşülecek! Şikayetçi TÜRGEV ve ENSAR!





“GEREKÇE, ‘DOĞRULUĞU KESİNLEŞMEMİŞ”

RTÜK, ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yayınlamayı suç saydı! Gerekçe ‘doğruluğu kesinleşmemiş’! Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve 'yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV’lere para cezası verilmesi isteniyor. Karar pazartesi günü…"





“HABERLER, SORUŞTURULMAKSIZIN VEYA DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLMAKSIZIN YAYINLANAMAZ”

Edinilen bilgiye göre hazırlanan dosyalarda, 4 kanalın; RTÜK Kanunu’nda yer alan “yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesine aykırı hareket ettiği iddia edildi.





“YALAN, İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI”

Kanalları şikayet eden TÜRGEV’in, dilekçesinde; Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının “asılsız ithamlar içerdiği” iddia edildi. “ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan belgeler üzerinden TÜRGEV ve TURKEN Vakfı aleyhine asılsız yalan, iftira ve karalama kampanyası başlatıldığının” ileri sürüldüğü dilekçede, televizyon kanallarının da bu kampanyaya hizmet ettiği öne sürüldü.





NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını açıklayan Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun ismini vermediği vakfın ise TÜRKEN olduğu biliniyor.