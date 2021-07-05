Samanyolu Haber /Medya / TV sahibi AKP'li de dertli: Siyasi baskıdan işimizi yapamaz hale geldik /05 Temmuz 2021 11:54

TV sahibi AKP'li de dertli: Siyasi baskıdan işimizi yapamaz hale geldik

Sivas Belediyesi’nin AKP'li Belediye Meclis üyesi, yerel TV sahibi Hatice Kurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yayınlarından ötürü 'siyasi baskı gördüklerini' söyledi ve "Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik" açıklamasında bulundu.

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Yayınlardan dolayı baskı ve tehdit gördüklerini ifade eden Sivas Belediyesi’nin AKP'li Belediye Meclis üyesi, yerel TV sahibi Hatice Kurt'un sosyal medyadaki 'basın özgürlüğü' paylaşımı şöyle:

'Basını özgür bırakın, basın işini yapsın'

“Kişilerin söyledikleri kişileri bağlar! Milletin konuşmasıyla, kanalı sorumlu tutanlara yazık! Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik. Siyasal baskılar, tehditler, daha neler, neler? Basın özgürlüğü var! Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın, basın işini yapsın. Verilecek cevabınız varsa da ben hiçbir zaman kanalımda kimseye ambargo uygulamadım. Çıkın cevap hakkınızı kullanın. Tekrar söylüyorum kanala çıkıp kim ne diyorsa, onları bağlar söyledikleri. Kanalımı ya da beni değil.”
TV'nin sahibi Hatice Kurt, Sivas valisi ile birlikte
Hatice Kurt, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e yaptığı açıklamada ise “Benim bu ifadelerim, tek bir parti için değil hepsi için geçerli. Bütün partilere söylüyoruz; bırakın biz işimizi yapalım. Lütfen işimize karışmayın. Hakaret ve iftira olmadığı sürece bizim kanalımıza bütün herkes çıkabilir” dedi.
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