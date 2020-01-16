Samanyolu Haber /Dünya / Tweet düzenleme butonu olmayacak /16 Ocak 2020 11:41

Tweet düzenleme butonu olmayacak

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, tweet düzenleme butonunun hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

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Wired dergisinin yaptığı bir soru-cevap videosuna konuk olan Jack Dorsey, kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği tweet düzenleme butonu ihtimaline kapıları kapattı. Dorsey, konuyla ilgili soruya net bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.

Dorsey, gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Bir tweet gönderebilirsiniz ve birisi bunu retweet edebilir. Bir saat sonra bu tweet’in içeriğini tamamen değiştirebilirsiniz ve orijinal tweet’i retweet eden o kişi tamamen başka bir şeyi aktarmış ve retweet etmiş olur.”

Kullanıcılar her ne kadar bir süredir tweet düzenleme butonu talep etse de uzmanlar bunun özellikle Twitter’ı nefret içeriklerini yaymak için kullanan kötü niyetli kişiler ya da yanlış bilginin yayılması gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda iyi bir seçenek olmayacağını düşünüyor.

Tweetlerdeki yazım hatalarına da değinen Jack Dorsey, “Bir şeyleri düzeltmek için 30 saniyelik ya da bir dakikalık pencereler olmasını düşündük. Ama bu aynı zamanda o tweet’in gönderilmesini ertelemek zorunda olduğumuz anlamına geliyor, çünkü bir kez gönderildi mi insanlar görüyor. Yani bunların hepsi dikkate alınacak hususlar. Bu sadece bir iş ama büyük ihtimalle asla yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

Jack Dorsey daha önce yaptığı bir açıklamada, gönderilen tweet’leri daha sonra düzenleyebilmek için bir süredir uğraştıklarını belirtmiş ve “İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor” demişti.
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