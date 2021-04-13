Samanyolu Haber /Dünya / Twitter Afrika'da ilk ofisini açıyor /13 Nisan 2021 12:01

Twitter Afrika'da ilk ofisini açıyor

Twitter, Afrika kıtasında ilk ofisini açıyor. Sosyal medya devi, Gana'daki ofis için 11 kişi işe alacağını duyurdu.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Facebook gibi başka teknoloji şirketlerinin ardından Twitter'da Afrika kıtasında ofis açmaya hazırlanıyor. 

Twitter kurucusu Jack Dorsey, 2019 yılında Nijerya, Gana, Etiyopya ve Güney Afrika'yı ziyaret edip "Geleceği Afrika tanımlayacak" demişti. Dorsey, dün attığı tweetle de Twitter'ın Afrika'da ofis açacağını duyurdu. 

Gana için açılan iş ilanında mühendislik, pazarlama ve iletişim uzmanları arandığı belirtildi. 

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Gana'nın Twitter ofisinin Afrika kıtasının merkezi olacağını söyledi. 
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