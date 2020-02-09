Samanyolu Haber /Gündem / Twitter, aktif kullanıcı sayısını açıkladı /09 Şubat 2020 13:23

Twitter, aktif kullanıcı sayısını açıkladı

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter, 2019’un son çeyreğinde 152 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

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Facebook ve Instagram’a göre kullanıcı sayısı nispeten daha az olan Twitter, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor.Webtekno’nun aktardığına göre sosyal medya platformu, 2019’un sonunda günlük 152 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. 

Her gün neredeyse Türkiye nüfusunun iki katı kadar kullanıcıya ev sahipliği yapan Twitter, bu sayıyı kullanıcılara önerilen tweetlerin yapay zekâ ile belirlenmesi ve böylece kullanıcıların kendileriyle ilgili tweetleri görmesine bağlıyor.Platformun 2018 yılındaki günlük kullanıcı sayısı 145 milyon, 2017 yılındaki günlük kullanıcı sayısı ise 126 milyondu. 

Platform, yıllık olarak gerçekleşen bu artışı, zaman tünelinde ve bildirimlerde kullanıcıyla alakalı tweetlerin çıkmasına bağlıyor.Twitter’ın bu hızla büyümeye devam ederse Facebook ve Snapchat’ten çok daha hızlı bir büyüme kat etmesi bekleniyor.
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