'Twitter Blue' tüm dünyada kullanıma açıldı: Ücretsiz 'mavi tik'ler kaldırılıyor

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı hamlelerle tartışılmaya devam ediyor.

Musk, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla; onay mekanizmasını da değiştiren 'Twitter Blue'nun tüm dünyada kullanıma açıldığını duyurdu.

Twitter Blue'ya geçen kullanıcılar, 'mavi tik' ile birlikte; yorumlarda daha üst sıralarda görünme, iki kat daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özelliklere de erişecek.









Bu özelliğin tüm dünyaya açılmasıyla birlikte geçmişte 'mavi tik' alan kullanıcılar için de kötü bir haber geldi.





1 Nisan itibariyle geçmişte ücretsiz 'mavi tik' alan kullanıcıların onay işaretleri kaldırılacak.





Kullanıcılar 'Twitter Blue'ya ödeme yaparak tekrar onay işaretlerini alabilecek.





Organizasyonlar ile Twitter üzerinden yapacakları başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ücretsiz mavi tik kullanmaya devam edecek.





Musk, onaylı organizasyon hesaplarıyla bağlantısını ispatlayan kişisel hesapların da otomatik olarak onaylanacağını duyurdu.







Bu değişiklik için 'Harika olacak' yorumunu yapan Musk, takipçilerine web tarayıcılarından 7 dolar karşılığında 'Twitter Blue' üyesi olabileceklerini de hatırlattı.