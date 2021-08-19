Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter bunu ilk kez yapıyor /19 Ağustos 2021 00:07

Twitter bunu ilk kez yapıyor

Twitter'a eklenmesi planlanan yeni bir uygulama ile kullanıcılara 'yanıltıcı paylaşımları' hatırlatmasında bulunulmasının planlandığı ve bu sistemin ilk olarak Avustralya, Güney Kore ve ABD'de denenmesinin düşünüldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Twitter, ilk kez "yanıltıcı" paylaşımları bildirmeye başladı. Şirket bu yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ve başlangıçta sadece birkaç ülkede kullanılabileceğini açıkladı. Twitter, bu özelliği daha sonra dünya genelinde uygulamayı planlıyor.

Teknoloji devi; Avustralya, Güney Kore ve ABD'deki "bazı kişilerin"; bir tweetle ilgili bildirim yaparken "yanıltıcı" seçeneğini göreceğini açıkladı.

Kullanıcılara ayrıca, sistemin çok önemli bir etkisi olmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Şirketi güvenlik hesabından yapılan açıklamada, "Bunun etkili bir yaklaşım olup olmadığını değerlendiriyoruz, dolayısıyla ufak ufak başlıyoruz. Deneydeki her bildirimle ilgili harekete geçmeyebilir ya da yanıt vermeyebiliriz ancak göstereciğiniz tepkiler bize eğilimleri tespit etmekte yardımcı olabilir, biz de böylece yanıltıcı bilgilerle ilgili çalışmaların hızını ve ölçüsünü artırabiliriz" denildi.

Twitter'ın şikayet ve bildirim fonksiyonunda, bu tür paylaşımlar için hiç bu kadar açık bir bildirim seçeneği sunulmamıştı.

Birçok büyük sosyal medya şirketi, Covid salgını ve ABD'deki seçim kampanyalarında dezenformasyonun yayılmasını önlemek için yeterli çaba harcamamakla suçlanmıştı.

Şu anda Twitter'a "yanıltıcı bilgi" ihbarında bulunmak isteyen bir kullanıcı "şüpheli ya da istenmeyen mesaj" veya "tacizkar ya da zararlı" seçeneklerinden birini seçebiliyor, daha sonra daha ayrıntılı bir bildirim için alt kategorilerden birini seçiyor.

Seçenekler çok ayrıntılı olduğundan, sıklıkla hangi seçeneğin kullanılabileceği net olmuyor.

Twitter, şirketin dikkatine sunulan ve sürekli zararlı Covid-19 dezenformasyonu yayan hesapları askıya alıyor ya da yasaklıyor.

2020'nin başlarında, yanlış bilgileri önlemek için haber kuruluşlarıyla işbirliği içinde uyarı etiketleri de koymaya başladı.

Ancak Twitter ve diğer teknoloji devleri, yanlış bilgilerin yayılmasından dolayı eleştiri almaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter bunu ilk kez yapıyor Sonraki Haber >>

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:31:55