Twitter çalışanları anlatıyor: Platform artık sizi trollerden koruyamaz





- Halen şirket çalışanı olan bir kişiye göre, -bir zamanlar Twitter'dan günbegün temizlenen- ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan, hedef gözeten taciz kampanyaları ve dış ülkelerden gelen etki operasyonları şimdi "fark edilmiyor".





- BBC için hazırlanan özel bir araştırma internet üzerinden kadın düşmanlığı güden nefret paylaşımlarının, şirketteki yönetim değişikliğinden bu yana nasıl arttığını, kadın düşmanı ve tacizci hesapları izleyenlerin sayısında yüzde 69 artış olduğunu gösterdi.





- Tecavüze uğramış kişiler, şirketin el değiştirmesinden bu yana yasakları kaldırılarak ya da yeni hesaplar açarak daha faal hale gelen hesaplarca hedef alındı.





Twitter'da tacizin artışa geçtiği nasıl tespit edildi?

Twitter'da taciz benim için yeni bir olgu değil. Ben dezenformasyon, komplo teorileri ve nefret paylaşımlarıyla ilgili haberlerini sosyal medyada paylaşan bir gazeteciyim.

Bu iddialar, yayınlanmamış akademik veriler ve Twitter kullanıcılarının aktardığı deneyimlerlerle de destekleniyor ve Musk'ın yönetimi döneminde, sosyal medya trollerinin cesaretlenmesiyle, nefret söyleminin yaygınlaştığına, tacizin yoğunlaştığına, kadın düşmanı ve tacizkar hesapları izleyenlerin sayısında artış olduğuna işaret ediyor.BBC'nin Panorama programına konuşan şirket çalışanları ve yakın zamana kadar orada çalışmış kişiler, Twitter kullanıcılarını trolleme ve tacizden koruyucu işlemlerin sürdürülmesinin, Musk'ın sürekli korumalarıyla gezdiği kaotik çalışma ortamında zorlaştığını söylüyor.Panorama programı için onlarca eski ve yeni Twitter çalışanı ile görüştüm ve bir kısmı ilk kez isimlerini vererek konuştu.Twitter'ın platformun güvenli olmasını sağlayan uyarıcı özellikleri geliştiren içerik tasarım bölümünün eski başkanı ekibindeki herkesin işten atıldığını daha sonra da kendisinin istifa ettiğini söylüyor. Twitter'ın yaptırdığı bir iç araştırma bu tür güvenlik önlemlerinni trollemeyi yüzde 60 oranında azalttığını ortaya koymuş.Twitter'da çalışan bir mühendis artık bu tür çalışmaları yapan kimse olmadığını söylüyor ve platformu dışardan normal görünüp içerde yangın olan bir binaya benzetiyor.Twitter, BBC'nin sorularına yanıt vermedi.- Twitter'da çocuk cinsel istismarının arttığı ve polisle yeterince paylaşılmadığı kaygıları var.Geçen yılın büyük bir kısmında istikrarlı olarak bütün sosyal medya platformlarında tacizin azaldığını fark etmiştim. Fakat Kasım ayından itibaren Twitter'da tacizin yeniden artmaya başladığını gördüm.Bu gözlemimde haklı olduğum anlaşılıyor. Sheffield Üniversitesi ile Uluslararası Gazeteciler Merkezi'nden bir ekip, aldığım nefret paylaşımlarının izini sürdü ve beni hedefleyen bu tür paylaşımların Musk'ın şirketi devralmasından sonra, bir önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çıktığını tespit etti.Bütün sosyal medya siteleri üzerinde nefret paylaşımları ve zararlı içeriği kontrol etme konusunda baskı var. Hepsi de bununla baş edecek önlemler aldıklarını söylüyor. Ama önlemler artık Twitter'ın gündeminin başlarında yer almıyor gibi.Twitter'ın merkezinin bulunduğu San Francisco'ya yanıt aramaya gittim. Twitter'ın bilgisayar kodlarını yazmaktan sorumlu bir mühendisi bulmak için daha iyi bir yer bulunabilir mi? Halen şirkette çalışmayı sürdürdüğü için kimliğinin gizli tutulmasını istedi. Onun için bu haberde kendisinden Sam adıyla bahsedeceğiz.Sam, "İçerde birisi için şirket, dışarıdan sağlam görünen ama içindeki bütün parçaları yanmakta olan bir binaya benziyor" dedi.“Dışarıdan baktığınızda düzgünmüş gibi, ama ben hiçbir şeyin işlemediğini görüyorum. Borular, musluklar, her şey bozuk.”Sam, kaosun çok sayıda çalışanın işten çıkarılmasıyla ortaya çıktığını söylüyor. Musk şirketi satın aldığından bu yana Twitter çalışanlarının en az yarısı ya işten atıldı ya da ayrılmasını tercih etti. Şimdi çalışanların odaklandıkları alanları değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatıyor."Yepyeni, hiçbir tecrübesi olmayan bir insan, daha önce 20'den fazla kişinin yaptığı işi yapıyor. Bu da çok daha fazla risk, bir şeylerin yolunda gitmemesi ihtimalinin artması demek."Twitter'ın önlem mahiyetindeki eski özelliklerinin hâlâ olduğunu ama bu düzenekleri tasarlayan ve sürdüren ekiplerin gittiğini anlatıyor, bu işlevleri yöneten takip eden kimse olmadığını düşünüyor."O kadar çok işlemeyen şey var ve bunlarla uğraşacak kimse yok ki, bu tutarsızlıklarla kendisini gösteriyor."Sam'e göre karmaşanın bu düzeye gelmesinin sebebi, Musk'ın Twitter çalışanlarına güvenmemesi.Musk'ın diğer şirketlerinden, örneğin elektrikli otomobil Tesla'yı üreten şirketten mühendisler getirdiğini ve onlardan, birkaç gün içinde mühendislerin yaptığı işi değerlendirmelerini istediğini, sonra da kimi işten çıkaracağına karar verdiğini söylüyor. "Bu tür işlemleri anlamak aylar sürer" diye ekliyor.Sam bu güvensizliğin Musk'ın çevresinde aldığı güvenlik önlemlerinden de belli olduğunu anlatıyor."Ofisin içinde nereye gitse yanında en az iki cüsseli, uzun boylu, Hollywood filmlerinden çıkmış gibi koruma görevlisi oluyor. Tuvalete giderken bile."Sam, Musk açısından olayın parasal bir hesap olduğunu düşünüyor. Temizlik ve kantin personelinin tamamının işten atıldığını, hatta Musk'ın çalışanlarına ofise konulacak bitkiler satmaya bile çalıştığını anlatıyor.Twitter'ın eski içerik tasarımı bölümü başkanı Lisa Jennings Young, kullanıcıları nefret içeriğinden korumaya yönelik özellikler geliştirmekte uzmanlaşmış çalışanlardan biriydi.Platform elbette Musk satın almadan önce de trollerin cirit attığı bir alandı fakat Jennings Young, ekibinin bunu sınırlamakta epeyce ilerleme kaydetmiş olduğunu söylüyor.