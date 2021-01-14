Samanyolu Haber /Dünya / Twitter CEO'su kararlı: Beğenmeyen başka siteye gidebilir /14 Ocak 2021 11:12

Twitter CEO'su kararlı: Beğenmeyen başka siteye gidebilir

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını askıya alan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, kendi platformunda bir dizi açıklamalarda bulundu. Dorsey, Trump'un hesabının kapatılmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatılması üzerine açıklamalarda bulunan Jack Dorsey, "Trump'ın hesabını kapatmaktan dolayı gurur duymuyorum ya da bu durumu kutlamıyorum. Bu işlemi yapacağımız konusunda net bir uyarı verdik ve sonrasında güvenliği sağlamak adına bu kararı verdik" açıklamasında bulundu.

Verilen bu kararın doğru olduğunu söyleyen Dorsey, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrimiçi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrimdışı zarar ortada. Bu her şeyden önce politikamızı ve yaptırımımızı yönlendiren şey" dedi.

'İnsanlar bizim kurallarımıza katılmazlarsa başka bir hizmete gidebilirler'

Twitter'ın gücünün farkında olduğunu belirten Dorsey, koydukları kurallara uymayanlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"İnsanlar bizim kurallarımıza ve yaptırımlarımıza katılmazlarsa, başka bir internet hizmetine gidebilirler."

Twitter'ın kapatma kararında yalnız olmadığını belirten Dorsey; YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformları da kast ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta bir dizi temel internet aracı sağlayıcısı da tehlikeli buldukları içerikleri barındırmamaya karar verdi ve bir duruş sergilendi."

Trump ise, hesaplarının kapatılması üzerine Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yayınladığı konuşmasında, yasakları 'ifade özgürlüğüne benzeri görülmemiş bir saldırı' olarak nitelendirmişti.

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