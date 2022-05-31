Twitter Circle erişimi genişliyor

Twitter Circle’a erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek için mobilde Twitter uygulamanızı güncelleyin veya bir web tarayıcısında Twitter’a gidin. Bir tweet oluşturmaya başladığınızda, en üstte Herkes yazan bir açılır menü göreceksiniz. Buradan, tweet’inizi belirli bir hedef kitleyle sınırlamak için Twitter Çevresi‘ni seçebilir veya Çevrenize kişi eklemek veya Çevrenizden kişi çıkarmak için Düzenle’ye basabilirsiniz. Twitter, eklediğinizde veya kaldırdığınızda kullanıcıları bilgilendirmez.





Sizi takip etseler de etmeseler de Çevrenize en fazla 150 kullanıcı ekleyebilirsiniz. Çevrenizdeki kullanıcılar, yalnızca Çevreye özel tweet’lere eklenmiş bir not görecek (ve tam tersi): “Yalnızca @[kullanıcı adınız]’nın Twitter Çevresindeki kişiler bu tweet’i görebilir.” Çevrenize tweet atmak neredeyse özel bir hesaba sahip olmak gibi, tüm profilinize erişimi sınırlamak yerine yalnızca belirli tweetleri özelleştiriyor.



