Twitter Circle erişimi genişliyor

Twitter Circle’a erişiminiz olup olmadığını kontrol etmek için mobilde Twitter uygulamanızı güncelleyin veya bir web tarayıcısında Twitter’a gidin. Bir tweet oluşturmaya başladığınızda, en üstte Herkes yazan bir açılır menü göreceksiniz. Buradan, tweet’inizi belirli bir hedef kitleyle sınırlamak için Twitter Çevresi‘ni seçebilir veya Çevrenize kişi eklemek veya Çevrenizden kişi çıkarmak için Düzenle’ye basabilirsiniz. Twitter, eklediğinizde veya kaldırdığınızda kullanıcıları bilgilendirmez.
Sizi takip etseler de etmeseler de Çevrenize en fazla 150 kullanıcı ekleyebilirsiniz. Çevrenizdeki kullanıcılar, yalnızca Çevreye özel tweet’lere eklenmiş bir not görecek (ve tam tersi): “Yalnızca @[kullanıcı adınız]’nın Twitter Çevresindeki kişiler bu tweet’i görebilir.” Çevrenize tweet atmak neredeyse özel bir hesaba sahip olmak gibi, tüm profilinize erişimi sınırlamak yerine yalnızca belirli tweetleri özelleştiriyor.
Çevrenizdeki kişiler, onlara gönderdiğiniz hiçbir şeyi retweetleyemez, ancak yine de ekran görüntüsünü alabilir ve tweet’lerinizi indirebilir. Tweetlerinizi daha küçük bir kitleye gönderiyor olsanız bile Twitter’ın topluluk yönergelerinin hala geçerli olduğunu unutmamak da önemli.
Daha fazla kullanıcı bu özelliğe erişiyor gibi görünse de, Twitter sözcüsü Joseph Nunez The Verge’e hala test aşamasında olduğunu söyledi. Nunez, “Şu anda iOS, Android ve Web’de bir grup insanla Twitter Circle‘ı küresel olarak test ediyoruz” dedi. “Geri bildirim toplamaya devam ettiğimiz için özellik henüz herkese yaygın olarak sunulmadı.”
Şu anda, kaç kişinin Circle‘a erişimi olduğu belli değil. Görünüşe göre daha fazla kullanıcı nihayet bir tweet oluşturmaya başladıklarında bu özelliğin açıldığını görüyor, ancak bazı kullanıcılar hala henüz erişime sahip olmadıklarını bildiriyor.