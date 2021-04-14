Twitter’da ‘Erkan Oğur şoku’

Sözü ve müziği Kalın’a ait ‘Hiç oldum’ adlı şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi Youtube’dan izlenebiliyor.



Kalın’ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi.

Ancak bu işbirliği Twitter’da iktidar muhaliflerince hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur’a destek verdi.

































Kimi Twitter kullanıcısı iktidara yakınlaşan başka şarkıcılardan örnek verdi:



















Erkan Oğur’a 128 milyar doları hatırlatanlar da vardı.



















Oğur’a çok sert eleştiriler geldi; kimisi şarkının isminden yola çıkarak, “Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence” dedi, kimisi ‘Bülbülüm altın kafeste’ şarkısından yola çıakrak “Saray’ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş” diye çıkıştı.