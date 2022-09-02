Samanyolu Haber /Gündem / Twitter’da ‘tek kelime’ akımı: Kim, ne yazdı? /02 Eylül 2022 17:46

Twitter’da ‘tek kelime’ akımı: Kim, ne yazdı?

Twitter'da, CNN'in hesabından yapılan 'Breaking News' paylaşımının viral olmasıyla başlayan 'tek kelimelik tweet' akımı, Türkiye'de de gündem oldu. Akıma pek çok siyasetçi ve uluslararası şirket de katıldı.

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CNN'in Twitter hesabından 'Breaking News' paylaşımı yapmasıyla başlayan 'tek kelimelik tweet' akımı, Türkiye'de de yankı buldu.

Akıma pek çok siyasetçi ve uluslararası şirket katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise akıma "Türkiye" yazarak katıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tweetini "Zam" yazarak alıntıladı.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara" ifadesini paylaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İcraat" yazdı.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Seçim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hürriyet" notuyla paylaşım yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Eşitlik" ifadelerine yer verdi.

Başak Demirtaş ise akıma Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ithafen "Hasret" paylaşımı yaparak katıldı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Huzur" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Işıltı" yazdı.


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