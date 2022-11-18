Twitter’da yeni kriz; toplu istifalar başladı

Twitter’ın yeni sahibi Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği öne sürüldü. The New York Times’ın haberine göre Twitter, istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı.





Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk’ın elektronik postasının ardından Twitter’da şirket içi mesajlaşmada kullanılan ‘Slack’ kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını iddia etti.



