Twitter’da yeni kriz; toplu istifalar başladı

Twitter’ın yeni sahibi Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği öne sürüldü. The New York Times’ın haberine göre Twitter, istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı.
Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk’ın elektronik postasının ardından Twitter’da şirket içi mesajlaşmada kullanılan ‘Slack’ kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını iddia etti.
Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, “Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter’dan ayrıldım.” ifadesini kullandı. Başka bir çalışan da ‘görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0’da’ olmak istemediğini yazdı.
OFİSLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
The New York Times’ın haberine göre, Twitter, Musk’ın çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkarıp kalanlara da uzun çalışma saatlerini kabul etmelerine dair bildirimin arından başlayan istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı. 21 Kasım’da açılacağı kaydedilen ofislerin kapatılma gerekçesi ise açıklanmadı. Musk’ın sabotaj ihtimalinden korktuğu için çalışanları ofise almadığı ileri sürülüyor.