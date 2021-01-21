Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter’dan Çin için 'Uygur Türkleri' yaptırımı /21 Ocak 2021 20:00

Twitter’dan Çin için 'Uygur Türkleri' yaptırımı

Çin’in ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı, Uygur Türklerine karşı uygulanan politikaları savunan paylaşımlar yaptığı için askıya alındı.

SHABER3.COM

 Kapatma gerekçesi olarak ‘@ChineseEmbinUS’ kullanıcı adına sahip hesaptan 7 Ocak'ta, yapılan paylaşımlar gösterildi.  Söz konusu mesajlarda Uygur Türkleri ile ilgili olarak, ‘Aşırılığın ortadan kaldırılması sürecinde etnik azınlığa mensup kadınlar özgürleştirildi. Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığı desteklendi, artık bebek yapma makineleri değiller.’ ifadeleri kullanılmıştı.

Gönderi Twitter tarafından kaldırıldı ve artık mevcut olmadığını belirten bir etiketle değiştirildi.Twitter sözcüsü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı, ‘Yayın politikamızı ihlal ettiği için ve şu ifadelere yer verildiği için harekete geçtik: “Din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik köken” Twitter olarak biz bir grup insanın ötekileştirilmesini yasaklıyoruz.’Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin ‘sahte ve çirkin bilgilerin en büyük kurbanı’ olduğunu söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter’dan Çin için 'Uygur Türkleri' yaptırımı Sonraki Haber >>

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:11