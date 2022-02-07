Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter’dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu /07 Şubat 2022 17:27

Twitter’dan yeni özellik: Tweet beğenmeme butonu

Twitter, geçen yılki ilk denemelerin ardından tweet beğenmeme butonunu dünya çapında tüm kullanıcılarına getireceğini duyurdu.

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Twitter, yeni özelliklerle platformu güncellemeye devam ediyor. Teknoloji sitesi Engadget’ın haberine göre, beğenmeme butonunu yayına almaya hazırlanan platformda, kullanıcıların tweet’lerindeki olumsuz oyların sayısı herkese açık olmayacak ve yalnızca kullanıcının kendisi olumsuz oy geçmişini görebilecek.

Kullanıcılar şu anda bir konuşmayı sessize alabilir veya spam olarak işaretleyebilir, ancak Twitter yeni özellikle kullanıcıların konuşmalarının kalitesinin daha da artırabileceğini düşünüyor.

Twitter yaptığı açıklamada; “Beğenmeme butonunu test eden insanlar, bunun Twitter’daki konuşmaların kalitesini artırdığını kabul ediyor. Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.
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