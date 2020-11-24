Samanyolu Haber /Gündem / Twitter’dan yeni ‘sahte haber’ önlemi /24 Kasım 2020 16:44

Twitter’dan yeni ‘sahte haber’ önlemi

Sosyal medyada yayınlan sahte haber ve yanıltıcı içeriği azaltmak için bir süredir pek çok önlem alan Twitter, üzerinde “tartışmalı” etiketi bulunan içeriklerin beğenilmesi aşamasında uyarı çıkartmaya başlayacak

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ABD seçimi öncesinde sahte haberlerin yayılmasının önüne geçmek için bir dizi önlem alan mikro blog platformu Twitter seçim sona gelse de yeni adımlar atmaya devam ediyor. 

TheNextWeb’de yer alan habere göre, Twitter’da, üzerinde “tartışmalı” etiketi bulunan içeriklerin beğenilmesi aşamasında uyarı çıkartma dönemi başladı. 

Aynı habere göre, üzerinde uyarı etiketi bulunan içeriklerde, beğenme tuşuna basıldığında, sistem bu içerik tartışmaya açık şeklinde bir bildirim yapacak. 

Başka bir deyişle platform bundan sonra söz konusu içeriklere uyarı koymak ile kalmayacak, uyarıya rağmen içeriği beğenen kullanıcıya ikinci bir uyarıda bulunacak. 

Twitter Support hesabından onu ile ilgili yapılan açıklamada “tartışmalı” etiketinin kullanıma sunulmasından sonra sahte bilgi akışının yüzde 29 oranda azaldığı bilgisinin altı çizildi. 

Twitter sahte bilgiye ev sahipliği yaptığı düşünülen içeriklere bir süredir şu notu düşüyordu: 

"Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." 
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