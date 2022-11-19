Twitter 'derebeyi' Musk’tan ‘Trump geri dönsün mü’ anketi

















ABD’de 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçiminde Joe Biden ile Donald Trump yarışmıştı. Biden, 306 Seçici Kurul delegesi elde ederken, Trump 232 delegede kalmıştı. Seçim bittiğinden beri Trump, usulsüzlük yapıldığını öne sürüyordu. Seçici Kurul, Aralık 2020’de Biden’ı resmi olarak başkan seçmişti.





anket paylaştı. An itibarı ile 8.130.000 oy kullanılmış durumda ve anketin süresinin bitmesine 15 saat var.

Trump’ın hesabının aktif hale getirilmesi de Musk’ın Twitter’ı satın almasından beri gündemde. Elon Musk, bunun üzerine Twitter hesabından birpaylaştı. An itibarı ile 8.130.000 oy kullanılmış durumda ve anketin süresinin bitmesine 15 saat var.

Saat 12.30 itibarıyla 8 milyon 133 bin kişi oy kullandı. Yüzde 52,8 ‘evet’ derken yüzde 47,2 ‘hayır’ dedi.





Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanlarından ABD’li milyarder Elon Musk, icraatları ve söyledikleriyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.Musk, ‘faturaları ödemek’ için mavi tiki 8 dolara satacağını duyururken şirketin yarısını işten çıkarmış ve uzaktan çalışmayı sonlandırarak çalışanları ofise çağırmıştı. Reklam veren bazı şirket ve kuruluşlar da, Musk’ın içerik denetimini gevşeteceği ve yalan bilgilerin yayılmasının önünü açacak değişiklilerde bulunacağı endişesinden Twitter’a reklam vermeyi durdurmuştu.Bunun üzerine bazı Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’ni basmıştı. Baskının yapıldığı gün seçici kurul delegeleri, aldığı kararı onaylayarak Biden’ın başkanlığını resmileştirmek için toplanmıştı. Ancak çok sayıda Trump taraftarı Kongre binasına girince oturum yarıda kalmıştı. Kongre, bir gün sonra Biden’ın başkanlığını tescil etmişti.Trump, bu sırada Twitter hesabından bazı mesajlar paylaşıyordu. Twitter, kongre baskınının ardından Trump’ın hesabını ‘şiddete teşvik eden paylaşımlardan’ dolayı 12 saatliğine askıya almış ve bu tarz paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu. Twitter, kısa bir süre sonra Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.Saat 8.45 itibarıyla 5 milyon 845 bin kişi oy kullandı. Yüzde 54,7 ‘evet’ derken yüzde 45,3 ‘hayır’ dedi.Elon Musk, anketin altına da ‘Vox Populi, Vox Dei’ (İnsanların sesi, Tanrı’nın sesidir) yazdı.