Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını açıkladı

Birçok kullanıcı uzun zamandır bir düzeltme butonu istiyordu, ancak bunun nasıl yürütüleceği konusunda endişeler var.

Twitter, bu fikri önümüzdeki aylarda test etmeye başlayacağını söyledi.

Sosyal medya şirketinin iletişim ekibi, paylaştığı mesajda, "Artık herkes soruyor… evet, geçen yıldan beri bir düzeltme özelliği üzerinde çalışıyoruz!

Elon Musk'ın anketine atıfta bulunan mesaj, "Hayır, bu fikri bir anketten almadık " diye devam etti:





Neyin işe yaradığını ve mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Labs bünyesinde testlere başlanacağı bildirildi.





Platformun abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcıları, test edilen özelliklere erken erişim olanağı elde ediyor.





Düzeltme özelliğinin gelmesiyle, kullanıcılar mesajlarındaki yazım hatalarını veya başka hataları düzeltebilecek ve daha önce mesajlarına gelen yanıtları, 'retweet'leri veya beğenileri kaybetmeyecek.





Uzun zamandır talep edilen özellik





Şirketin tüketici ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Jay Sullivan, Salı günü paylaştığı mesaj dizisinde bunun "uzun yıllardır en çok talep edilen Twitter özelliği" olduğunu söyledi.



