Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını açıkladı /06 Nisan 2022 11:35

Twitter, düzeltme butonu üzerinde çalıştığını açıkladı

Twitter, kullanıcıların mesajlarını paylaştıktan sonra değiştirmelerine izin veren bir düzeltme butonu üzerinde çalıştığını doğruladı.

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Açıklama, sosyal medya şirketinin yeni yönetim kurulu üyesi Tesla patronu Elon Musk'ın bir Twitter anketinde takipçilerine bu özelliği isteyip istemediklerini sormasının ardından geldi.

Birçok kullanıcı uzun zamandır bir düzeltme butonu istiyordu, ancak bunun nasıl yürütüleceği konusunda endişeler var.

Twitter, bu fikri önümüzdeki aylarda test etmeye başlayacağını söyledi.

Sosyal medya şirketinin iletişim ekibi, paylaştığı mesajda, "Artık herkes soruyor… evet, geçen yıldan beri bir düzeltme özelliği üzerinde çalışıyoruz!

Elon Musk'ın anketine atıfta bulunan mesaj, "Hayır, bu fikri bir anketten almadık " diye devam etti:

Neyin işe yaradığını ve mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Labs bünyesinde testlere başlanacağı bildirildi.

Platformun abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcıları, test edilen özelliklere erken erişim olanağı elde ediyor.

Düzeltme özelliğinin gelmesiyle, kullanıcılar mesajlarındaki yazım hatalarını veya başka hataları düzeltebilecek ve daha önce mesajlarına gelen yanıtları, 'retweet'leri veya beğenileri kaybetmeyecek.

Uzun zamandır talep edilen özellik

Şirketin tüketici ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Jay Sullivan, Salı günü paylaştığı mesaj dizisinde bunun "uzun yıllardır en çok talep edilen Twitter özelliği" olduğunu söyledi.

Ancak şirketin bu özelliği "güvenli bir şekilde" nasıl oluşturacağını araştırdığını söyledi.

"Düzeltmelerle ilgili zaman sınırlamarı, kontroller ve şeffaflık gibi şeyler olmadan, Düzeltme özelliği kamuya açık mesaj kaydını değiştirmek üzere kötüye kullanılabilir" dedi. "Bu işe yaklaşımda, kamuya açık konuşmanın bütünlüğünü korumak en büyük önceliğimizdir."

2018'deki bir konuşma sırasında, eski Twitter patronu Jack Dorsey, firmanın şeffaflıkla ilgili endişeler nedeniyle, düzeltme özelliğini "muhtemelen asla" eklemeyeceğini söylemişti.

Ancak rakip sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, kullanıcıların gönderilerini düzenlemelerine izin veriyor ve Twitter'ın yeni patronu Parag Agrawal bu fikre açık görünüyor.

Twitter'ın en büyük hissedarı

Elon Musk, Pazartesi günü Twitter'da yüzde 9,2 hisse satın aldığını ve şirketin en büyük hissedarı olduğunu açıkladıktan sonra bir anket başlattı.

Salı günü Twitter yönetim kuruluna atandığı açıklandı.

Ankette şimdiden dört milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Twitter 1 Nisan'da bir düzeltme düğmesi üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak bu 1 Nisan şakası olarak yorumlanmıştı.

Twitter, Elon Musk yönetim kuruluna atanmadan önce bir düzeltme özelliği üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Ancak Tesla patronu süreci ilerletmiş görünüyor.

Elon Musk'ın anketi, Twitter CEO'su tarafından ciddiye alınıyor. Parag Agrawal, "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin" dedi.
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