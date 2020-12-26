Samanyolu Haber /Gündem / Twitter, Enes Kanter'e hakaret eden AKP'li kurumun hesabını kapattı /26 Aralık 2020 12:49

Twitter, Enes Kanter'e hakaret eden AKP'li kurumun hesabını kapattı

Türkiye’nin ABD’deki en büyük diaspora gruplarından birinin hesabı, basketbolcu Enes Kanter’i hedef aldığı için Twitter tarafından askıya alındı.

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Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) Twitter hesabı, AKP hükümeti tarafından Kanter'e yönelik bir taciz kampanyasını koordine ettiği iddiasıyla askıya alındı. Ahvalnews.com'dan Nicholas Morgan imzalı haberde Kanter’in menajeri Hank Fetic, “Erdoğan'ın ABD'deki propaganda makinesi @ourtasc ve bazı üyelerinin twitter hesabı yalan ve iftira kampanyalarından dolayı askıya alındı. Özgür bir toplumda yalan söyleyemeyeceğinin karşılığı olarak canın yanmalı" dedi. 

Kanter, Türk hükümetine muhalefeti nedeniyle Erdoğan yanlıları tarafından düzenli olarak Twitter'da hedef alınırken, askıya alma, Twitter’daki TASC yanlısı hesaplar tarafından koordine edilen bir dizi twit saldırısından sonra geldi. 

TASC ile birlikte, başkan yardımcısı İsrafil Demir'in hesabı da askıya alındı.

Kapatma kararına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.
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