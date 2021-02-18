Samanyolu Haber /Gündem / Twitter, Erdoğan'ın hesabını etiketledi /18 Şubat 2021 15:41

Twitter, Erdoğan'ın hesabını etiketledi

Geçen hafta devletlere bağlı kullanıcı hesaplarını tespit etmek için çalıştıklarını açıklayan Twitter, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile devlet görevlisi AKP'lilerin profillerine "Türkiye devlet görevlisi" etiketini ekledi.

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Twitter'ın geçen günlerde 'Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz' başlığı ile duyurduğu karar doğrultusunda müdahale ettiği ülke sayısını 21'e yükseltmişti. Kararda, yeni sistemde dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler gibi hükümet yetkilileri etiketleneceği kaydedilmişti.

Karar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarının yanı sıra bir dizi Türk yetkili ve kurum hesabının daha 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketlendiği fark edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Twitter, geçen ağustos ayında ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den bazı resmi hesapları 'etiketlemişti.'




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