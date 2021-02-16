Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter geçtiğimiz aylarda başlattığı sistemin kapsamını genişletiyor /16 Şubat 2021 21:55

Twitter geçtiğimiz aylarda başlattığı sistemin kapsamını genişletiyor

Twitter yönetimi tarafından başlatılan ve devlet bağlantılı hesapları etiketleme uygulamasını içerek kararın Türkiye dahil 16 ülkeyi daha içine alacak şekilde genişletilmek istendiği belirtildi.

SHABER3.COM

Twitter’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı devlet bağlantılı hesapları etiketleme sisteminin kapsamı genişliyor. Mikro blog platformu 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Türkiye dahil 16 ülkede daha bu sistemin kullanıma gireceğini duyurdu.

ABD merkezli mikro blog platformu Twitter geçtiğimiz dönemde başlattığı etketleme sisteminin kapsamını artırma kararı aldı.

Söz konusu etiketleme sistemi ile bir süredir ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’da devlet bağlantılı hesapları etiketleyen platform bu özelliği 16 ülkede daha kullanıma sunacak.

NTV'de yer alan, bu 16 ülke arasında Türkiye de yer alacak.

Aynı yazıya göre, karar 17 Şubat itibari ile ülkemizde kullanıma girecek. Bu tarihten itibaren devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarında bu etiket yer alacak.

Twitter tarafından “Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz” başlığı ile duyurulan karar sonrası bu sistemin geçerli olacağı ülke sayısı da 21’e yükselmiş olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter geçtiğimiz aylarda başlattığı sistemin kapsamını... Sonraki Haber >>

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:07:31