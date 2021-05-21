Twitter hesap doğrulamada yeni dönem

Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi: “Geçtiğimiz birkaç ay içinde, hesap doğrulama uygunluk kriterlerine açıklık getirmek için çalışıyoruz ve halkın geri bildirimleriyle şekillendirilen yeni bir politika başlattık.





Ayrıca, artık güncellenmiş doğrulama kriterlerini karşılamayan, etkin olmayan veya eksik bilgileri olan hesaplardan doğrulama rozetini otomatik olarak kaldırarak bu politikayı uygulamaya başladık. Bugünün uygulama sunumu, Twitter'da doğrulamaya daha fazla şeffaflık, güvenilirlik ve netlik sağlama planlarımızdaki bir sonraki dönüm noktasını işaret ediyor.“







Twitter’da mavi tık, insanların yüksek kamu yararına olan hesapların gerçekliğini ayırt etmelerine yardımcı olma yollardan biri. Bu Twitter'daki kişilere sohbet ettikleri insanlar hakkında daha fazla bağlam sunarak güvenilir olup olmadığını belirleyebilmelerini sağlıyor. Bugünkü uygulama lansmanıyla, Twitter, doğrulanmış hesaplar için yeni yönergeler de sunuyor. Bu doğrulama yönergeleri, genel olarak Twitter topluluğunun iyileştirilmesi için sağlıklı konuşmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Twitter Kurallarını defalarca ihlal eden doğrulanmış hesaplar da mavi rozetin kaldırılmasına yine tabi olacak.