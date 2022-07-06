Twitter, Hindistan ile mahkemelik oldu!

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Twitter, Hindistan'daki bir mahkemeden, sosyal medya platformunda bulunan içerikleri kaldırma talimatlarını iptal etmesi talebinde bulundu. Twitter, Hindistan'daki bir mahkemeden, sosyal medya platformunda bulunan içerikleri kaldırma talimatlarını iptal etmesi talebinde bulundu.





ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, yetkilerin kötüye kullanıldığını öne sürerek Hindistan'daki bir mahkemeden Yeni Delhi hükümetinin sosyal medya platformunda yer alan bazı içeriklerin kaldırılması yönündeki talimatını bozmasını istedi.





Hindistan Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'ın söz konusu talebine ilişkin "Hiçbir sektördeki hiçbir şirket, Hindistan'da yasaları çiğneyemez" ifadelerini kullandı.





Söz konusu talep, Twitter ile Yeni Delhi arasında yaşanan gerilimin ardından geldi.





Geçtiğimiz aylarda Hindistanlı yetkililer, aralarında hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerin yetersizliği yönündeki eleştiriler, çiftçilerin hükümet karşıtı protestoları sırasında yapılan paylaşımlarla dezenformasyon yapıldığı iddiası ve bağımsız bir Sih devletini destekler nitelikte paylaşımların da yer aldığı çok sayıda içerik nedeniyle Twitter'ı harekete geçmeye çağırmıştı.



