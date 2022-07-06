Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, Hindistan ile mahkemelik oldu! /06 Temmuz 2022 23:07

Twitter, Hindistan ile mahkemelik oldu!

Twitter yönetiminin, Hindistan'daki bir mahkemeden sosyal medya platformunda bulunan içerikleri kaldırma talimatlarını iptal etmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Twitter, Hindistan'daki bir mahkemeden, sosyal medya platformunda bulunan içerikleri kaldırma talimatlarını iptal etmesi talebinde bulundu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, yetkilerin kötüye kullanıldığını öne sürerek Hindistan'daki bir mahkemeden Yeni Delhi hükümetinin sosyal medya platformunda yer alan bazı içeriklerin kaldırılması yönündeki talimatını bozmasını istedi.

Hindistan Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'ın söz konusu talebine ilişkin "Hiçbir sektördeki hiçbir şirket, Hindistan'da yasaları çiğneyemez" ifadelerini kullandı.

Söz konusu talep, Twitter ile Yeni Delhi arasında yaşanan gerilimin ardından geldi.

Geçtiğimiz aylarda Hindistanlı yetkililer, aralarında hükümetin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerin yetersizliği yönündeki eleştiriler, çiftçilerin hükümet karşıtı protestoları sırasında yapılan paylaşımlarla dezenformasyon yapıldığı iddiası ve bağımsız bir Sih devletini destekler nitelikte paylaşımların da yer aldığı çok sayıda içerik nedeniyle Twitter'ı harekete geçmeye çağırmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter, Hindistan ile mahkemelik oldu! Sonraki Haber >>

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:38