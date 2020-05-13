Samanyolu Haber /Dünya / Twitter home office çalışmayı sürekli hale getiriyor /13 Mayıs 2020 10:27

Twitter home office çalışmayı sürekli hale getiriyor

Sosyal Medya platformu Twitter, koronavirüs önlemleri kapsamında kapattığı ofislerini eylül ayından önce açmayı planlamıyor ve birçok çalışanına karantina sonrasında da kalıcı olarak uzaktan çalışma izni verecek.

SHABER3.COM

Amerikalı şirketten yapılan açıklamada yaşanan sağlık krizi sırasında uzaktan çalışmaya mart ayında başlayan ilk şirketlerden oldukları hatırlatılarak bu politikaya süresiz olarak devam edilmesi kararı alındığı vurgulandı.

Euronews'te yer alan habere göre şirket sözcüsü merkezden bağımsız çalışma ve personelin herhangi bir yerden çalışmasına izin veren dağıtılmış iş gücüne verdikleri önem sayesinde kriz önlemlerine hızlıca uyum sağlamada başarılı olduklarını belirtti.

Sözcü "Son birkaç ay bunu başarabileceğimizi gösterdi. Eğer çalışanlarımızın rolleri ve durumları evden çalışmalarına olanak sağlıyorsa ve bunu devam ettirmek istiyorlarsa buna izin vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Twitter ayrıca ofislerin yeniden açılmasının ise dikkatli ve kademeli bir şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca açıklamada bvazı istisnalar dışında eylülden önce böyle bir adım atılmayacağı ve her halükarda eski sisteme hemen dönülmeyeceği vurgulandı.

Diğer internet devleri Google ve Facebook da daha önce çalışanlarını birçoğunun yıl sonuna kadar evden çalışmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter home office çalışmayı sürekli hale getiriyor Sonraki Haber >>

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:19