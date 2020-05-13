Twitter home office çalışmayı sürekli hale getiriyor

Amerikalı şirketten yapılan açıklamada yaşanan sağlık krizi sırasında uzaktan çalışmaya mart ayında başlayan ilk şirketlerden oldukları hatırlatılarak bu politikaya süresiz olarak devam edilmesi kararı alındığı vurgulandı.







Euronews'te yer alan habere göre şirket sözcüsü merkezden bağımsız çalışma ve personelin herhangi bir yerden çalışmasına izin veren dağıtılmış iş gücüne verdikleri önem sayesinde kriz önlemlerine hızlıca uyum sağlamada başarılı olduklarını belirtti.





Sözcü "Son birkaç ay bunu başarabileceğimizi gösterdi. Eğer çalışanlarımızın rolleri ve durumları evden çalışmalarına olanak sağlıyorsa ve bunu devam ettirmek istiyorlarsa buna izin vereceğiz," ifadelerini kullandı.





Twitter ayrıca ofislerin yeniden açılmasının ise dikkatli ve kademeli bir şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca açıklamada bvazı istisnalar dışında eylülden önce böyle bir adım atılmayacağı ve her halükarda eski sisteme hemen dönülmeyeceği vurgulandı.





Diğer internet devleri Google ve Facebook da daha önce çalışanlarını birçoğunun yıl sonuna kadar evden çalışmaya devam edeceğini duyurmuştu.