Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter için yasak kararı devreye girdi /03 Şubat 2021 22:06

Twitter için yasak kararı devreye girdi

Türkiye'de temsilci bulundurmaması nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter için reklam yasağı uygulamasının başladığı belirtildi.

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Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda, yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin Turkcell'in BİP uygulamasını kullandığını dile getirdi.

"Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk"

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş" değerlendirmesinde bulundu.

"Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar?"

Bakan Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" dedi.
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