Twitter iklim değişikliğini inkar edenleri yasaklayacak

Twitter, iklim değişikliği ile ilgili yeni strateji belirledi. Sosyal medya devi, iklim değişikliğini inkar eden veya iklim değişikliği aleyhinde propaganda yapan reklamları yasaklayacak.





Twitter, ‘iklim krizini inkar eden‘ kişilerle mücadele ediyor. Her düşünceye sahip kullanıcının yer aldığı platformda, iklim kriziyle ilgili de çeşitli Tweet yer alıyor. Bu Tweet’lerden bir tanesi de iklim krizini inkar eden reklamlar.





Platform, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini inkar eden ve propaganda yapan reklamları yasaklayacağını duyurdu. Bu hamlesiyle şirket, çevresel krizin boyutun küçümsemeye çalışan grupların etkisini azaltmaya çalışıyor.





ShiftDelete'in haberine göre; Twitter, uygulayacağı yeni politikaya göre, iklim değişikliği konusundaki ‘bilimsel fikir birliği’ ile çelişen reklamları yasaklayacak. Bu konuda şirket, hangi reklamların kurallarını ihlal ettiği konusunda kararları bildirmek için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli‘nin raporlarına güvenecek.





Şirket, bir blog yazısında, “İklim inkarcılığının Twitter’da para kazanmaması gerektiğine ve yanlış temsil eden reklamların iklim kriziyle ilgili önemli konuşmaları azaltmaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Ayrıca “İklim değişikliği hakkında yanıltıcı bilgilerin, gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız” sözlerini de ekledi.





Son zamanlarda teknoloji şirketler, yanlış bilgilerin yayılmasını sınırlamak için adımlar atarken, çevre hakkında da doğru bilgilere teşvik ediyor. Twitter’ın yaptığı bu duyuru aktivistlerin, iklim değişikliği hakkındaki yanlış bilgilerle çok fazla mücadele etmedikleri yönündeki eleştirilere bir yanıt.