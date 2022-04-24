Twitter, iklim değişikliğini inkar edenlerin reklamlarını yasakladı

Şirketin sürdürülebilirlik ekibinin liderleri bir blog yazısında, “İklim inkarcılığının Twitter’da para kazanmaması gerektiğine ve yanlış temsil eden reklamların öne çıkmaması gerektiğine inanıyoruz. İklim değişikliği hakkında yanıltıcı bilgilerin gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.







Platform, iklim değişikliği reklamlarının kuralları ihlal edip etmediğini, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli gibi yetkili kaynaklardan gelen raporlara dayanarak değerlendireceğini söyledi. Şirket, önümüzdeki aylarda “Twitter’da gerçekleşen iklim görüşmelerine güvenilir, yetkili bağlam ekleme çalışmaları” hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtti.



