Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, iklim değişikliğini inkar edenlerin reklamlarını yasakladı /24 Nisan 2022 15:08

Twitter, iklim değişikliğini inkar edenlerin reklamlarını yasakladı

Sosyal medya platformu Twitter, iklim kriziyle ilgili bilimsel fikir birliğine aykırı olan yanıltıcı reklamlara, uygunsuz içerik politikası nedeniyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

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Şirketin sürdürülebilirlik ekibinin liderleri bir blog yazısında, “İklim inkarcılığının Twitter’da para kazanmaması gerektiğine ve yanlış temsil eden reklamların öne çıkmaması gerektiğine inanıyoruz. İklim değişikliği hakkında yanıltıcı bilgilerin gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.
 
Platform, iklim değişikliği reklamlarının kuralları ihlal edip etmediğini, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli gibi yetkili kaynaklardan gelen raporlara dayanarak değerlendireceğini söyledi. Şirket, önümüzdeki aylarda “Twitter’da gerçekleşen iklim görüşmelerine güvenilir, yetkili bağlam ekleme çalışmaları” hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını belirtti.

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