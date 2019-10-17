Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’den Enes Kanter'e destek

NBA oyuncusu Enes Kanter’in “Özgürlük bedava değil” paylaşımına Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’den destek geldi.





Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hong Kong’daki gösterilere askeri müdahalesine tepki gösteren NBA takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in Hong Kong’taki göstericileri destekleyen “Özgürlük için savaş. Hong Kong’un yanında ol” yazılı mesajı, Çin ile NBA’in arasını açtı.





Çinli yatırımcılar, NBA Organizasyonuna yaptıkları milyarlarca dolar yatırım ve sponsorlukları iptal etti. Çin Devlet Televizyonu Huston Rockets’ın maçlarını yayınlamayacağını duyurdu. Ciddi ekonomik yaptırımlar karşısında kalan NBA yetkilileri, Çin’li yetkililerin gönlünü alma ile ifade özgürlüğü arasında gidip gelen açıklamalar yaptı.







NBA’nin ünlü yıldızı LeBron James yaptığı açıklamayla Morey’i hedef alarak NBA ile Çin arasındaki gerginliğe sebep olan olayı yumuşatmaya çalıştı. LeBron James paylaştığı mesajda “Rockets Menejeri Daryl Morey’in Hong Kong hakkında tam bilgi sahibi olmadan twit attığına inanıyorum. Bundan dolayı birçok insan yalnızca maddi değil, fiziksel ve duygusal olarak zarar görebilirdi.” demişti.





James’in ifade özgürlüğünü hedef alan bu konuşmasına cevap NBA’nin başarılı yıldızı Enes Kanter’den gelmişti. Kanter’in “Özgürlük bedava değil” vurgulu mesajı kısa sürede twitter'ı salladı.





Enes Kanter’in “Beş yıldır ailemi ne gördüm ne onlarla konuşabildim, babam hapse girdi, kardeşlerim iş bulamıyorlar, pasaportum iptal edildi, hakkımda uluslararası yakalama kararı çıkardılar, ailemin Türkiye’den çıkması yasak, her gün ölüm tehditleri alıyorum, saldırılara maruz kalıyorum ve Endonezya’da beni yasal olmayan yollarla kaçırmaya çalıştılar. ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİL” paylaşımını Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, retweetleyerek destek verdi.







