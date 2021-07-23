Samanyolu Haber /Dünya / Twitter’ın ikinci çeyrek geliri 1,2 milyar dolar /23 Temmuz 2021 14:42

Twitter’ın ikinci çeyrek geliri 1,2 milyar dolar

Twitter'ın ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 74, çeyreklik yüzde 15 artışla 1 milyar 190 milyon dolar oldu. Şirket, üç ayda 7 milyon yeni kullanıcı kazandı.

SHABER3.COM

Twitter, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, ABD merkezli sosyal medya platformu, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 74 artırarak 1 milyar 190 milyon dolara yükseltti.

Gelirde, bir önceki çeyreğe göre artış oranı yüzde 15 oldu.

2021'in ikinci çeyreğinde şirketin net kârı 65,6 milyon dolar oldu. Twitter, pandeminin etkili olduğu 2020 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 378 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI REKLAMDAN

Twitter'ın 1 milyar 190 milyon dolarlık gelirinin 1 milyar 53 milyon dolarlık kısmı reklamlardan, 137 milyon doları ise veri, lisans ve diğer kalemlerden geldi.

Reklam gelirinde yıllık artış yüzde 87 oldu.

BEKLENTİLERİ AŞTI, HİSSE DEĞERİ YÜKSELDİ

Gelirin piyasa beklentisi olan 1 milyar 60 milyon dolarlık seviyeyi aşmasıyla borsada Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Şirket hisselerinde yıl başından bu yana yükseliş yüzde 28'e ulaştı.

Twitter’ın piyasa değeri, bugün itibarıyla 55,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg, Twitter için içinde bulunulan üçüncü çeyreğe dair gelir beklentilerinin de yükseldiğine işaret etti. Şirket, üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolarlık gelir bekliyor.

Twitter'ın toplam gelirin 2020'nin ikinci çeyreğinde 683 milyon dolar, 2021'in ilk çeyreğinde 1 milyar 36 milyon dolar olmuştu. Şirket, 2020'nin son çeyreğinde 1 milyar 289 milyon dolarlık gelire ulaşmıştı.

7 MİLYON YENİ KULLANICI

Twitter ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak yaklaşık 7 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplam günlük kullanıcı sayısı 206 milyona yükseldi.

ABD'de ise Twitter kullanıcı sayısı bu çeyrekte 1 milyon düşüşle 37 milyona geriledi.

Twitter'ın küresel dijital reklam pazarında payı yüzde 0,9 olurken, Facebook yüzde 24'lük dev bir paya sahip durumda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter’ın ikinci çeyrek geliri 1,2 milyar dolar Sonraki Haber >>

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:51