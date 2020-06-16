Samanyolu Haber /Gündem / Twitter’ın kapattığı aktrol hesaplar kripto para dolandırıcılığı da yapmış! /16 Haziran 2020 13:12

Twitter’ın kapattığı aktrol hesaplar kripto para dolandırıcılığı da yapmış!

Türkiye’de AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapatılmasıyla ilgili Stanford Internet Gözlemevi’nin Twitter’a sunduğu raporunun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’ın kapattığı AKP destekçisi 7 bin 340 hesabın dolandırıcılık faaliyetleri için de kullanıldığı ortaya çıktı.

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye’den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıklamıştı.
 
Twitter, bu hesapların AKP’nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirmesinin ardından CİMER Başkanı Fahrettin Altun Twitter’ın iddiası yalanlayarak, tepki göstermişti.

DOLANDIRICILIK İÇİN DE KULLANILMIŞ

Twitter’ın AKP destekçisi olan ve tek bir merkezden yönetilen hesapları kapatmasının bir diğer gerekçesi de bu hesapların aynı zamanda dolandırıcılık ve yasadışı korsanlık yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

ABD’deki prestijli Stanford Üniversitesi’ne bağlı Stanford İnternet Gözlemevi’nin (SIO) raporuna göre, kapatılan 7 bin 340 hesabın tamamının AKP’yi desteklediği ve bu hesapların dolandırıcılık için  de kullanıldığı ifadesi yer aldı.

İŞTE RAPORDA GEÇEN O CÜMLE

SIO raporunda AKP destekçisi troll hesaplarının dolandırıcılık için de kullanıldığını şu ifadelerle belirtildi:

“Bu ele geçirilen hesaplar, düzenli olarak yukarıda belirtilen devlet aktörleri tarafından hack’lenme ve ele geçirme çabalarının hedefi olmuştur. Bu troll ağı aynı zamanda, kripto para birimiyle ilişkili (spamlı e-posta) ticari etkinlikler için de kullanıldı.”
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