Samanyolu Haber /Gündem / Twitter’ın yeni doğrulama hizmeti yakında başlıyor /28 Kasım 2022 14:57

Twitter’ın yeni doğrulama hizmeti yakında başlıyor

Elon Musk, Twitter’ın manuel kimlik doğrulama ve farklı kullanıcı türleri için farklı renkli onay işaretleriyle güncellenmiş Verified programını önümüzdeki Cuma günü başlatmayı planladığını tweetledi.

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“Şirketler için altın çek, hükümet için gri çek, bireyler için mavi (ünlü olsun ya da olmasın) ve tüm doğrulanmış hesaplar, çek etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacak” dedi. Elon Musk daha önce Twitter’ın “muhtemelen kuruluşlar için bireylerden farklı bir renk kontrolü kullanacağını” belirtmişti.

Ancak, bu renklerin muhtemelen ne olacağını ilk kez ortaya koyuyor. Devlet ve endüstri de dahil olmak üzere tüm doğrulanmış kullanıcıların ayda 8 ABD doları tutarında Twitter Blue ücreti ödemek zorunda olup olmayacağı net değil. Sonraki bir tweet’te Musk, “bireylerin, o kuruluş tarafından doğrulanırsa, bir kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olabileceklerini” ekledi. Bununla birlikte, tüm bireysel kullanıcılar aynı mavi onay işaretine sahip olacak.

Elon Musk, başlangıçta yeni doğrulama programını, Twitter Blue’ya ayda 8 ABD doları karşılığında katılan herkesin mavi bir onay işareti alacağı fikriyle başlattı.

Yine de birçok kişinin tahmin ettiği gibi, özellik sadece 48 saat sonra kapatıldı. Musk başlangıçta revize edilmiş Doğrulanmış programın 29 Kasım’da başlayacağını söylemişti, ancak son tweet’i tarihi 2 Aralık olarak gösteriyor. Yeni doğrulama sisteminin işe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz.
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