Twitter’ın yeni doğrulama hizmeti yakında başlıyor

“Şirketler için altın çek, hükümet için gri çek, bireyler için mavi (ünlü olsun ya da olmasın) ve tüm doğrulanmış hesaplar, çek etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacak” dedi. Elon Musk daha önce Twitter’ın “muhtemelen kuruluşlar için bireylerden farklı bir renk kontrolü kullanacağını” belirtmişti.





Ancak, bu renklerin muhtemelen ne olacağını ilk kez ortaya koyuyor. Devlet ve endüstri de dahil olmak üzere tüm doğrulanmış kullanıcıların ayda 8 ABD doları tutarında Twitter Blue ücreti ödemek zorunda olup olmayacağı net değil. Sonraki bir tweet’te Musk, “bireylerin, o kuruluş tarafından doğrulanırsa, bir kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olabileceklerini” ekledi. Bununla birlikte, tüm bireysel kullanıcılar aynı mavi onay işaretine sahip olacak.



