Samanyolu Haber /Dünya / Twitter, karantinayı eleştiren aşırı sağcı Bolsonaro'nun tweetlerini sildi /30 Mart 2020 11:16

Twitter, karantinayı eleştiren aşırı sağcı Bolsonaro'nun tweetlerini sildi

Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.

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Bolsonaro, pazar günü silinen paylaşımlarında, yeni tip koronavirüsün Covid-19 yol açtığı salgın nedeniyle başlatılan karantina uygulamasını eleştiriyordu.

Sosyal medya hesabından karantina kurallarını çiğnediği 3 video paylaşan aşırı sağcı lider, bu videolarda başkent sokaklarında insanlarla etkileşim kurarken görülüyordu. Hükümetin Covid-19'un yayılmasını önlemek için aldığı kararlarla çatışan ifadeler kullanan Bolsonaro, "İnsanlarla konuştum ve bana çalışmak istediklerini söylediler. En başından beri söylüyorum, dikkat edelim, 65 yaş üstü evde kalsın" şeklinde konuşuyordu.

Bolsonaro'nun paylaşımlarından saatler önce Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, ülkede 136 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınıyla mücadele için evde kalmanın önemine vurgu yapmıştı.

Twitter, Brezilya liderinin paylaşımının kaldırılma gerekçesine yönelik, "Covid-19'un yayılma riskini artırabilecek ve sağlık otoritelerinin yönergelerine karşı gelen içeriklerle ilgili kuralları güçlendirdi" açıklamasını yaptı. Bolsonaro, salgının başlarından itibaren "küçük grip" olarak nitelediği Covid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı önlemleri eleştiriyor. Bolsonaro, videolarından birinde evde kalma uygulamasının devam etmesi halinde işsizlik gibi çok önemli bir sorunla karşılaşılacağını söylüyordu.
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