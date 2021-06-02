Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter mavi tik uygulaması için kararını verdi /02 Haziran 2021 20:10

Twitter mavi tik uygulaması için kararını verdi

Kısa bir süre önce bir hesabı onaylı ve gerçek hale getiren “mavi tik” uygulamasını yeniden başlatan, ancak yoğun talep nedeniyle başvuruları askıya alan Twitter’dan yeni karar geldi.

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Twitter, mavi tik başvurularını yeniden almaya başladığını duyurdu.Mavi tik için belirli kriterleri karşılayan kullanıcılar, Hesap kısmından Ayarlar'a giderek mavi tik için başvuruda bulunabilecek.

Twitter’da kimlik doğrulama altı ayrı kategoride yapılacak. Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar ise şöyle sınıflandırılacak: resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.

Doğrulama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle kullanıcıların hesaplarında doğrulama bölümünü görmesi birkaç günü bulabilir.

Twitter bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu. Mavi tikli hesaplar, gerçek kişi olduklarını veya kurumsal bir hesap olduklarını kanıtlamış oluyor.

Mavi tik, sosyal medya hesabını güvenilir hale getiriyor ve hesaba prestij kazandırıyor. 
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