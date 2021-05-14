Twitter, Mehmet Ağar'ın hesabını askıya aldı









Twitter'dan yapılan açıklamada hesabın şirket kurallarını ihlal ettiği belirtildi.





Peker, Ağar'ın Türkiye'de uyuşturucu trafiğini yönettiğini, oğlu Tolga Ağar'ın Yelda Kaharman isimli bir gazeteciye tecavüz ettikten sonra Kaharman'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.





Mehmet Ağar, iddialarda yer alan Yalıkavak Marina'da yönetici olduğunu ve kendisinin Marina'da bulunmaması halinde mafyanın burayı ele geçireceği açıklamasını yapmıştı. Sonrasında ise sözleri nedeniyle emniyet teşkilatı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan özür dilemişti.







