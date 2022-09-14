Twitter, Musk'ın 'vazgeçtiği' satın alma teklifini onayladı

Musk satın alma teklifini yaptıktan sonra şirketin bot hesaplarla ilgili doğru bilgiler paylaşmadığı gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurmuştu. Bunun üzerine sosyal medya devi Musk'ın anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Musk da şirketin kendisini yanılttığını belirterek karşı dava açtı.



Twitter Ekim ayında görülecek davanın şirkete zararını en aza indirmek için hızlandırılmış dava başvurusunda bulunmuş, hakim de talebi haklı görerek davayı 5 günle sınırlandırmıştı.



Twitter'ın eski güvenlik şefi ABD Kongresi'nde ifade verdi

ABD Senatosunda ifade veren Twitter yöneticisi Peiter Zatko, şirketin karı güvenliğin üstünde tuttuğunu ve şirket içinde Hindistan ve Çin ajanlarının olduğunu açıkladı.





Daha önce Twitter'da güvenlik alanında yönetici olarak çalışan Zatko, ABD Senatosu Adalet Komitesinde şirketin iş işleyişi hakkındaki bir oturumda ifade verdi.



Senatörlerin sorularını yanıtlayan Zatko, bu ifadeyi verirken Twitter'a herhangi bir zarar verme peşinde olmadığını vurgulayarak, "Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor." ifadesini kullandı.



Zatko, şirketin topladığı veriler ile tam olarak neler yapılabileceğini kavrayamadığını söyleyerek, Twitter'da Hindistan ve Çin'den en az 1 ajanın çalıştığını ve bu bilginin FBI tarafından şirkete verildiğini aktardı.



Öte yandan Zatko, Twitter'daki çalışanların şirketin Çin'den aldığı paralardan dolayı rahatsızlık duyduğunu, şirketin ise yabancı ajanları işten çıkarmak adına bir adım atmadığını belirtti.