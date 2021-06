Twitter Nijerya’da engellendi, karar Twitter’dan duyuruldu

İlginç bir şekilde, ülkenin bilgi ve kültür bakanı tarafından Twitter’dan duyurulan açıklamaya göre, sosyal medya devi Nijerya’da “Platformun Nijerya’nın kurumsal varlığını baltalayabilecek faaliyetler için sürekli kullanımı nedeniyle” “süresiz olarak” askıya alındı.





Söz konusu hareket Twitter’ın, platformun “istismar edici davranış” politikasını ihlal etmesi gerekçesiyle, cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’nin tehditkar bir tweet’ini kaldırmasından günler sonra geldi.





Cumartesi günü, Nijerya başsavcılığı ve adalet bakanlığı, engellemeyi aşmaya çalışan herkesi tutuklayacağını ve hakkında kovuşturma başlatacağını söyledi. Hükümet kurumlarını “suçluların hızlı bir şekilde kovuşturulmasını sağlamak için başka bir gecikme olmadan” savcılarla işbirliği yapmaya yönlendirdi. Konuyla ilgili bazı haberler, Nijerya’daki insanların yasağı aşmak ve Twitter’ı kullanmaya devam etmek için VPN kullandığını işaret ediyor.





Buhari’nin silinen tweet’inde ayrılıkçıları cezalandıracağı mesajı veriliyordu. “Bugün yaramazlık yapanların çoğu, Biafra savaşı sırasında meydana gelen yıkım ve can kayıplarının farkında olamayacak kadar genç” diye yazmıştı. “30 ay boyunca tarlalarda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız.” Buhari, Biafra savaşı sırasında bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan bir generaldi.





Twitter’ın Kamu Politikaları ekibi cumartesi günü yaptığı açıklamada, konuyla ilgili “derinden endişe duyduğunu” ve Nijerya’da erişimi yeniden sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Reuters cumartesi günü, Twitter’ın web sitesine Nijerya’nın bazı mobil operatörlerinde erişilemediğini, ancak ülkenin en büyük şehirlerinden ikisi olan Lagos ve Abuja’daki diğer operatörlerde sitenin ara sıra çalıştığını bildirdi.





Uluslararası Af Örgütü’nün Nijerya’daki direktörü Osai Ojigho, “Nijerya’da Twitter’ı askıya almak, insanların haklarının sadece devletin ne istediğinin dışında önemli olmadığını belirtmenin bir başka yolu.” dedi. “Bu tehlikeli bir emsal ve ne olduğu açıkça söylenmeli.”.





Uluslararası Af Örgütü, Nijeryalı yetkilileri askıya alma kararını derhal geri almaya ve “medyayı susturmaya, sivil alanı bastırmaya ve Nijeryalıların insan haklarını baltalamaya yönelik diğer planları geri almaya” çağırdı.





Nisan ayında Twitter Afrika’daki ilk ofisini Gana’da açmıştı. Twitter yaptığı duyuruda, kararının gerekçesi olarak Gana’nın ifade özgürlüğü, çevrimiçi özgürlük ve Açık İnternet’e verdiği desteği göstermişti. Nijerya’nın bilgi bakanı o sırada Twitter’ın Afrika ofislerini Nijerya’da açmama kararının ülkenin medya tarafından yanlış tanıtılmasından kaynaklandığını söyledi.





Uluslararası Af Örgütü’nün 2020 tarihli bir raporuna göre, Nijeryalı yetkililer “insan hakları savunucularını, aktivistleri, medya çalışanlarını ve algılanan eleştirmenleri taciz etmek, korkutmak, tutuklamak ve gözaltına almak için baskıcı yasalar kullandı. Devlet dışı aktörler de gazetecileri yıldırma, taciz ve dayağa maruz bıraktı.”





